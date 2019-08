5 jaar IVV Sint-Vincentius: van 26 naar 125 verpleegkundigen in opleiding Frank Eeckhout

29 augustus 2019

10u57 2 Zottegem Het Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius campus Zottegem bestaat op 1 september vijf jaar. “In die tijd is de school gegroeid van 26 naar 125 verpleegkundigen in opleiding", zegt campusverantwoordelijke Nancy Baekelandt.

IVV Sint-Vincentius campus Zottegem ligt op een boogscheut van het AZ Sint-Elisabeth. “Sinds het ontstaan van de campus noteren we jaar na jaar een groei aan studenten. Ons hecht team staat dan ook garant voor een kwaliteitsvolle opleiding. Hiervoor werken we samen met omliggende ziekenhuizen, thuisverpleging en woonzorgcentra. Door het schrijnend tekort aan verpleegkundigen is een degelijke opleiding echt wel nodig. Dagelijks worden we geconfronteerd met een tekort aan aan paramedici in de zorgsector. In juli 2018 stonden er bij de VDAB nog altijd 1.300 vacatures open. Het tekort wordt op de werkvloer echt zichtbaar. Er is een onevenwicht tussen vraag en aanbod. Voor werkzoekenden is een omscholing tot verpleegkundige dan ook een garantie op werk", zegt Nancy Baekelandt.

De vijfde verjaardag van IVV Sint-Vincentius wordt donderdagavond gevierd in het auditorium op de derde verdieping van het Sint-Elisabethziekenhuis samen met alle stagepartners, het stadsbestuur van Zottegem, oud-studenten, directie en collega’s van IVV.