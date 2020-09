45-jarige arbeider overleden bij arbeidsongeval in vleesverwerkend bedrijf Frank Eeckhout

02 september 2020

22u27 38 Zottegem Bij vleesverwerkend bedrijf Jademo langs de Ballingseweg in Zottegem is woensdag een 45-jarige arbeider om het leven gekomen bij een tragisch arbeidsongeval.

De man was aan de slag bij de schoonmaakploeg en werkte al 14 jaar in het bedrijf. Omstreeks 21 uur kwam hij klem te zitten in een machine. De mug van het AZ Sint-Elisabethziekenhuis in Zottegem was snel ter plaatse maar voor de man kon geen hulp meer baten. Het slachtoffer is van buitenlandse origine en woonde alleen in Zottegem. Parket Oost-Vlaanderen stuurde een team naar het bedrijf om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.