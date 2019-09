30 zonnepanelen voorzien Educa-container van stroom Frank Eeckhout

10u28 0 Zottegem 30 zonnepanelen in de weide achter de woning van Bijeva-bezielster Anny De Windt, voorzien de Educa-container voor kansarme jongeren van stroom. “Vroeger betaalden wij de energiefactuur van Bijeva uit eigen zak. Maar dat was niet langer houdbaar", zegt Anny.

De grondlegster en initiatiefneemster van BiJeVa vzw is bezielster Anny De Windt. In december 2006 slaagde zij erin enkele vrienden en vriendinnen de onafhankelijke vzw ‘Bijzondere Jeugdvakanties’, afgekort BiJeVa vzw, te laten oprichten. Oorspronkelijk begon BiJeVa met het organiseren van vakantie buitenshuis voor kinderen uit gezinnen in Vlaanderen die met armoede geconfronteerd worden. Haar bureau was de keukentafel van het gezin. “Een huisbezoek geeft heel veel informatie over het gezin en hun leefwereld", zegt Anny daarover. Al gauw werd er concrete en directe hulp geboden.In de loop der jaren werden steeds meer diensten aangeboden cruciaal bij het ‘ondersteunen om erbij te horen’ en het ‘bijdragen aan zelf keuzen maken’. Haar doelgroep zijn gezinnen uit Vlaanderen die, al of niet in verborgenheid, in een armoede situatie leven. Het zijn kinderen die door armoede minder mee lijken te tellen. Kinderen die buitenspel dreigen te staan. Armoede brengt voor hun ouder(s) heel wat ellende en kopzorg op het gebied van wonen, welzijn, gezondheid, weten en werken.

Sinds kort beschikt BiJeVa ook over een Educa-container waar kinderen hun wetenschappelijke skills kunnen ontplooien. “De Educa-container is een hobbykamer waarin alles kan en waar ontdekking, verzinnen en maken de belangrijkste bezigheden zijn. Kinderen kunnen er knutselen, met de computer werken en hun eigen geluksdoos bouwen. Wij bieden hen deze Educa-container aan zodat ze frequenter contact hebben met hun vakantiemaatjes. Ondertussen breiden de kinderen ook hun sociale contacten uit en geven we hen een gevoel van geborgenheid. De container kostte bijna 50.000 euro en werd gerealiseerd met giften van Lions Club Aalst en Ninove, Kiwanis Oudenaarde en andere sponsors", zegt Anny dankbaar.

Om het Educa-programma te voorzien van stroom, is BiJeVa overgeschakeld op zonne-energie. “Jaarlijks verbruiken wij meer dan 10.000 Kilowatt terwijl een normaal gezin met kinderen zo’n 3.500 Kilowatt verbruikt. We hebben dat altijd uit eigen zak betaald maar dat is niet langer houdbaar. Daarom zijn we de Nationale Loterij, Engie en het stadsbestuur van Zottegem dankbaar voor de steun om zonnepanelen te bouwen in de weide achter onze woning. De installatie draait mee met de stand van de zon en moet 7.500 Kilowatt per jaar produceren. Daardoor gaat onze energiefactuur gevoelig dalen", besluit Anny.