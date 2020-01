3.000 euro voor verdere uitbouw kantoor Rap-Op-Stap Frank Eeckhout

06 januari 2020

15u23 2 Zottegem De provincie geeft 3.000 euro voor de verdere uitbouw van een Rap-op-Stap-kantoor in het Sociaal Huis in Zottegem.

Het Rap-op-Stap-kantoor is een toegankelijk reiskantoor voor mensen met een beperkt budget. Gedeputeerde Leentje Grillaert (CD&V) vindt het belangrijk dat deze initiatieven ondersteund worden omdat de kloof tussen wie wel en geen middelen heeft, keihard zichtbaar wordt in vrije tijd en vakantie.

“Met de Rap-op-Stap-kantoren willen we dan ook deze kloof verkleinen", zegt ze. “Mensen met een beperkt budget kunnen terecht bij Rap-op-Stap voor een reisaanbod op maat. Het gaat zowel over toeristische daguitstappen en langere trips, als over sport- en cultuuractiviteiten in de gemeente zelf. Medewerkers zoeken kortingen voor de klant. De kantoren zijn zeer toegankelijk: je stapt er vrijblijvend binnen tijdens de openingsuren. De kantoren verdelen ook het gratis en betaalbaar aanbod van de provincie Oost-Vlaanderen, gebundeld in een overzichtelijke brochure", zegt Grillaert.