24 uur non-stop haar knippen voor Warmste Week Frank Eeckhout

08 november 2019

14u46 1 Zottegem Leerkracht/barbier Tom Van Wymeersch gaat samen met zijn leerlingen uit de kappersschool 24 uur lang haar knippen voor De Warmste Week.

Van zondag 10 november 15 uur tot maandag 11 november 15 uur wordt café Barry’s op de Kattenberg in Erwetegem omgetoverd tot een barbershop. Terwijl klanten voor 2 euro plaatjes kunnen aanvragen bij uitbater dj Daddy Cool, gaan Tom Van Wymeersch en zijn leerlingen 24 uur lang haar knippen. “Ik wil hier heel graag aan meewerken. Zowel voor de leerlingen als mezelf is dit een prachtige uitdaging. Het is de bedoeling om 3 klanten per uur te doen", zegt Tom.

De opbrengst van de barbermarathon gaat integraal naar project STISA dat speelgoed inzamelt voor zieke kinderen. “Ik vind het mooi dat mensen die ik al jaar en dag ken me plots bellen om te zeggen dat ze dit organiseren voor STISA. Daar word ik echt gelukkig van", reageert Stijn De Bruycker van STISA.