24-jarige vrouw zwaargewond na val met bromfiets Frank Eeckhout

20 februari 2020

16u53 0 Zottegem Een 24-jarige vrouw uit Herzele raakte donderdagvoormiddag omstreeks 10 uur zwaargewond nadat ze op de Europaweg in Godveerdegem ten val kwam met haar bromfiets.

De vrouw reed met haar bromfiets in de richting rondpunt in Godveerdegem. Honderd meter voorbij het Avia-tankstation ging de bromfiets aan het slippen op een modderstrook op de rijbaan. De vrouw verloor de controle over haar bromfiets en kwam zwaar ten val. Een vrachtwagenchauffeur die achter haar reed en alles zag gebeuren, zette meteen zijn vrachtwagen aan de kant om de hulpdiensten te bellen. De onfortuinlijke vrouw kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend door artsen van de mug van het Sint-Elisabethziekenhuis in Zottegem. Ze werd daarna naar het UZ in Gent gebracht. De vrouw verkeert niet in levensgevaar.