22-jarige rijdt rond onder invloed van cannabis: rijverbod en boete Lieke D'hondt

02 oktober 2019

15u30 1 Zottegem Een 22-jarige Zottegemnaar is tegen de lamp gelopen toen hij onder invloed van cannabis rondreed met zijn wagen. Hij mocht het woensdag komen uitleggen in de politierechtbank.

De man verklaarde dagelijks één of twee joints te roken en werd ook onderzocht door een expert. Uit het verslag bleek dat hij door zijn druggebruik niet geschikt was om met een wagen te rijden. Ondertussen heeft hij zijn wagen zeven maanden aan de kant laten staan en heeft hij komaf gemaakt met zijn druggebruik. Hij heeft opnieuw een attest op zak dat hij wel geschikt is om met de wagen te rijden en dus legt de politierechter hem geen definitief rijverbod op. Hij moet wel een rijverbod van vijftien dagen uitzitten, zijn praktisch rijexamen opnieuw afleggen en een effectieve boete van 800 euro betalen.