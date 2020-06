22-jarige Jonah Penninck is jongste afdelingsvoorzitter bij CD&V: “Klaar voor de toekomst” Frank Eeckhout

05 juni 2020

14u17 0 Zottegem De 22-jarige Jonah Penninck uit Sint-Maria-Oudenhove wordt voorzitter van CD&V Zottegem. Met zijn 22 lentes is hij de jongste CD&V-voorzitter van Vlaanderen. Hij komt in de plaats van Anne Coppens, die onlangs opstapte als voorzitter.

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Jonah Penninck al heel wat politieke watertjes doorzwommen. Hij is masterstudent politicologie aan de UGent en liep in het kader van zijn studies een semester stage bij de studiedienst van CD&V. Daarnaast werd hij begin mei dit jaar verkozen tot nationaal voorzitter van de Christendemocratische Studenten (CDS). Ook in Zottegem is hij geen onbekende. In 2018 nam hij een eerste keer deel aan de lokale verkiezingen en wist een goede score te behalen. Hij is de huidige ondervoorzitter van de partij en neemt nu de voorzittersrol over, gesteund door het voltallige partijbestuur en de uittredende voorzitter.

Bouwen aan beter Zottegem

“Ik ben bijzonder vereerd en gemotiveerd om het schitterende team van CD&V Zottegem verder te leiden. Samen met de mandatarissen en het partijbestuur zijn we klaar voor de toekomst en bouwen we verder aan een beter Zottegem", reageert hij.

Aftredend voorzitter Ann Coppens blijft wel lid van de partij. “Burgemeester Jenne De Potter dankt Anne uitdrukkelijk en hartelijk voor haar groot engagement en inzet voor de partij. “Anne heeft schitterend werk geleverd. Met Jonah hebben we een groot politiek talent in handen dat minimaal tot aan de volgende voorzittersverkiezingen de partijleiding in Zottegem zal overnemen en dat met veel jeugdig enthousiasme, gedrevenheid en vaardigheid zal doen.”