21-juli viering in mineur: gezinsnamiddag op de schop Frank Eeckhout

16 juli 2019

10u36 5 Zottegem Geen gezinsnamiddag meer in Zottegem op 21 juli. “Geen budget", klinkt de uitleg van het stadsbestuur. Maar voor Radio Guga, de festivalband rond stemmenimitator Guga Baul, op de Vlaamse feestdag had het stadsbestuur wel geld. “Tot onze verbazing stellen we vast dat de succesvolle gezinsnamiddag zonder boe of ba wordt afgevoerd. Dat is heel erg jammer,” zegt sp.a-gemeenteraadslid Peter Roman.

De voorbije jaren zette Zottegem onder impuls van sp.a de nationale feestdag in een stevig kleurtje. Net als de 11 juli-viering waarmee de stad het feest van de Vlaamse Gemeenschap viert, en net als de Week van de Verdraagzaamheid waarmee de stad de 11 november-herdenking in de bloemetjes zet, gaf Zottegem sinds 2013 de 21 juli-viering een ruimer platform met een gezinsnamiddag aan de Bevegemse Vijvers. Daar komt nu abrupt een einde aan.

“Zottegem loves 21 juli was sinds 2013 een begrip geworden in onze stad. Er was het traditioneel Te Deum in de Dekenale kerk maar toch vonden we dat onze nationale feestdag ook een extraatje verdiende voor gezinnen met kinderen. Elk jaar zakten heel veel gezinnen met kindjes af naar de Bevegemse Vijvers om te genieten van leuke optredens van De Ketnetband en Kathleen van K3, springkastelen, een gezinswedstrijd of een gratis plons in het zwembad. Dat N-VA geen grote voorstander is van het vieren van de nationale feestdag weten we al langer, maar het is heel erg jammer dat het nieuwe bestuur en dus ook CD&V dit succesvol evenement voor Zottegemse gezinnen met kinderen afvoert. Kleingeestig en een gemiste kans waar de kinderen en hun ouders het slachtoffer van zijn", stelt Peter Roman scherp.

Ook kersvers sp.a-gemeenteraadslid Filip Morre sluit zich hierbij aan. “Het is heel erg jammer dat het stadsbestuur zo een geweldig initiatief de nek omwringt. Om de inwoners van Zottegem toch een mooie nationale feestdag te bezorgen, organiseren we zelf een leuke, gezellige namiddag voor het hele gezin met optredens, springkastelen en andere animatie. Iedereen is op 21 juli vanaf 15 uur welkom op de gezellige binnenplaats bij Pasta & Blues langs de Gentse Steenweg in Grotenberge", zegt Morre.

Volgens het stadsbestuur is er dit jaar geen budget voorzien van een uitgebreide 21 juli-viering omdat de cultuurfunctionaris op het einde van vorige bestuursperiode afwezig was. Een andere reden voor het verschuiven van de festiviteiten van 21 juli naar 11 juli kan zijn omdat de Vlaamse gemeenschap subsidies uitreikt voor vieringen ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag terwijl de federale overheid dat niet doet voor 21 juli-vieringen.