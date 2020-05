21-jarige Zottegemnaar na drie maanden opgepakt voor gewapende overval op Delhaize Frank Eeckhout

12 mei 2020

17u00 2 Zottegem De verdachte van een gewapende overval op een Louis Delhaize in de Wolvenstraat in Zottegem is na drie maanden op de vlucht dan toch gevat.

Op vrijdagavond 14 februari vond er een overval plaats op een filiaal van Louis Delhaize in de Wolvenstraat in Zottegem. Tijdens de overval bedreigde de dader de kassierster met een wapen. Onder bedreiging gaf de winkelbediende cash geld aan de overvaller. De man vluchtte op zijn motorfiets en was sindsdien voortvluchtig. Hij kon nu worden geïdentificeerd. Het gaat om een 21-jarige man uit Zottegem. Hij werd op zaterdag 9 mei door de onderzoeksrechter aangehouden.