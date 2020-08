20-jarige bestuurder ramt enkele verkeersborden en 4 geparkeerde wagens en knalt daarna tegen garage Frank Eeckhout

02 augustus 2020

11u00 11 Zottegem De 20-jarige J.T. uit Herzele heeft in de nacht van zaterdag op zondag een ravage aangericht op de Steenweg op Aalst( N46) in Oombergen.

Net voorbij het kruispunt van de Minnenbergstraat met de Steenweg op Aalst verloor de jonge bestuurder de controle over het stuur van zijn Audi A5. Hij ramde een verkeersbord en over een afstand van 150 meter botste hij ook nog eens tegen vier geparkeerde voertuigen om daarna tegen een garage in aanbouw tot stilstand te komen. Als bij wonder raakte hij slechts lichtgewond. Volgens de politie ligt onaangepast rijgedrag een de basis van het ongeval.

