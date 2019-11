19-jarige riskeert 18 maanden cel voor aandeel in gewapende overval op krantenwinkel Lieke D'hondt

21 november 2019

13u59 14 Zottegem Een 19-jarige man uit Zottegem riskeert 18 maanden cel voor mededaderschap aan een gewapende overval op krantenwinkel Eriann in de Heldenlaan in Zottegem. Zijn kompaan uit Zwalm is ondertussen al geïnterneerd.

De twee jonge overvallers reden op 20 februari 2019 met een scooter naar de Heldenlaan. De jongeman uit Zwalm ging de krantenwinkel binnen en bedreigde daar de uitbater met een pistool. Hij vroeg om sigaretten en vluchtte daarna weg naar zijn vriend die hem bij de scooter opwachtte. De politie kon de daders snel vinden, want de 19-jarige parkeerde de scooter bij hem in de straat. “Het gaat hier om zware feiten en dat op een heel jonge leeftijd”, zegt de procureur. “Ik vorder daarom een celstraf van 18 maanden.”

De advocaat van de beklaagde benadrukt dat de rol van zijn cliënt eerder beperkt was. “Het is de andere jongen die het plan heeft bedacht en uitgevoerd heeft in de winkel, ook de bromfiets was van hem en hij was het die de buit verdeelde. Mijn cliënt heeft enkel onder druk van zijn vriend de bestuurder gespeeld.” Volgens de advocaat heeft de beklaagde een residentiële opname nodig om aan zijn psychologische problemen te werken.

De rechtbank zal op 19 december een vonnis vellen in deze zaak.