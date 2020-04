18 processen-verbaal wegens schending coronamaatregelen tijdens paasweekend Frank Eeckhout

14 april 2020

16u44 11 Zottegem Politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem heeft tijdens het paasweekend 18 processen-verbaal uitgeschreven wegens inbreuken tegen de coronamaatregelen. “Sommige mensen hebben het nog steeds niet begrepen”, zegt de Zottegemse burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

De lokale politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem controleert dagelijks met verschillende ploegen op het strikt naleven van de opgelegde coronamaatregelen. “Over het algemeen houden de meeste burgers zich strikt aan de opgelegde maatregelen. Toch stellen we tot onze grote ontzetting en ongerustheid vast dat sommigen het echt nog niet begrepen hebben. Onbegrijpelijk en zeer asociaal”, zegt burgemeester Jenne De Potter. “Het gedrag van sommigen brengt niet alleen de gezondheid van anderen in gevaar, het legt ook een onverantwoorde extra druk op onze zorgverleners en brengt het eventueel snel versoepelen van de maatregelen voor iedereen in gevaar. We kunnen dat niet tolereren. De politie blijft dan ook controles uitoefenen en treedt onmiddellijk op. De speeltijd is, zoals al vaak gezegd, al een tijdje achter de rug.”

In totaal werden in Zottegem reeds 61 inbreuken tegen de maatregelen vastgesteld. In de hele politiezone gaat het over 76 inbreuken, waarvan 41 voor inbreuken op het samenscholingsverbod, 34 voor niet-essentiële verplaatsingen en 1 voor een onrechtmatige opening. Opvallend is de stijging van de vastgestelde inbreuken tijdens het voorbije paasweekend waarbij 11 pv’s voor niet-essentiële verplaatsing en 7 pv’s voor samenscholing werden opgesteld voor het grondgebied van Zottegem alleen. Het gaat dan bijvoorbeeld om samenscholing op de Markt of om een feestje met vrienden bij iemand thuis.

Solidair

“De controles worden dan ook nog opgevoerd en verscherpt", kondigt Jenne De Potter aan. ”Het is nu van het allergrootste belang om vol te houden en ons aan de opgelegde regels te houden en dit in het belang van ons allemaal. De periode is voor niemand makkelijk maar alleen als we solidair onze verantwoordelijkheid nemen, kunnen we er ook samen uit komen.”