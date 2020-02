15 verpleegkundigen afgestudeerd aan Instituut Voor Verpleegkundigen Sint-Vincentius Frank Eeckhout

13u30 0 Zottegem Aan Instituut Voor Verpleegkundigen Sint-Vincentius in Zottegem en Oudenaarde hebben 15 verpleegkundigen hun graduaat behaald.

Na drie jaar studeren en stage lopen hebben zij hun diploma op zak en trekken ze het werkveld in. “Al onze afstudeerders hebben reeds een job. Ze gaan aan de slag in de regio. Sommigen in de thuiszorg en anderen in de nabije ziekenhuizen of woonzorgcentra. Een aantal van onze studenten kiezen ervoor om hun Bachelor diploma te behalen en blijven nog even student", zegt campusverantwoordelijke Nancy Baekelandt trots. De leerlingen reageerden dankbaar na de proclamatie. “Door de school zijn we nu geworden wie we zijn. Dit is de bedoeling bij de start van de opleiding, ze hebben het ons dan ook allemaal goed bijgebracht” en “Leerkrachten en directie stonden steeds voor ons klaar. Wat een steun dat we kregen. Het is zoveel leuker om met zo een gevoel naar school te komen", waren maar enkele van de vele reacties.