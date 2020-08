12-plussers van Chiro Sint-Andries Strijpen zetten kamp noodgedwongen stop na coronabesmetting Frank Eeckhout

06 augustus 2020

14u35 10 Zottegem De 12-plussers van Chiro Sint-Andries Strijpen moeten hun zomerkamp in Beringen noodgedwongen stopzetten nadat één van de leden positief heeft getest op COVID-19. Iedereen uit die bubbel moet nu getest worden en in quarantaine gaan.

“Wij hebben deze ochtend helaas slecht nieuws vernomen. Er heeft een lid van de +12-bubbel positief getest op COVID-19. We betreuren dit uiteraard ten zeerste, maar dat betekent dat alle deelnemers van die bubbel naar huis moeten. Zij worden vandaag nog opgehaald, moeten thuis in quarantaine gaan en zich laten testen. Voor de andere bubbel verandert er gelukkig weinig. Wij hebben de maatregelen van het bubbelprincipe het hele kamp gevolgd, dus het kamp van de -12 kan gewoon doorgaan. We begrijpen uiteraard dat jullie bezorgd kunnen zijn hieromtrent, dus kunnen jullie ons altijd contacteren voor eventuele vragen of bezorgdheden. Wij gaan alleszins ons uiterste best doen om het kamp met de -12 nog in schoonheid af te sluiten. Hoe jammer het ook is dat we het kamp voor de +12 zo moeten afsluiten, we hebben er wel zes fantastische dagen van gemaakt, die we niet snel zullen vergeten. Laten we ons daar op dit moment vooral aan optrekken", laat de leiding via Facebook weten.

Burgemeester Jenne De Potter werd op de hoogte gebracht van de besmetting en looft het verantwoordelijkheidsgevoel van de jongeren. “Ik kan mij inbeelden dat dit een zware klap is voor deze jongeren, maar de leiding heeft de enige juiste beslissing genomen. We kunnen nu alleen maar hopen dat er uit de bijkomende testen geen extra besmettingen komen", reageert De Potter.