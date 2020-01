11 dagen carnavalssfeer met de stoet als jaarlijkse topper in Zottegem Ronny De Coster

09 januari 2020

14u30 0 Zottegem Feestcomité Zottegem dompelt de stad elf dagen onder in de sfeer van carnaval. Zaterdag trekt samen met Prins Carnaval Elien I de jaarlijkse carnavalsstoet door het centrum. Ook een kindercarnaval, een seniorenfeest en stoeten in de deelgemeenten zitten eraan te komen. En voor het eerst drinken de carnavalisten dit jaar uit herbruikbare bekers.

Zaterdag trekt voor de 63ste keer de carnavalsstoet door de straten van Zottegem. De verklede groepen en deelnemers aan de stoet kunnen zich vandaag donderdag en morgen vrijdag inschrijven van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur en zaterdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 15 uur. Het organiserende feestcomité heeft onder de deelnemende groepen een prijzenpot van 12.000 euro te verdelen. Samen met Elien van Uytvanck uit Sint-Goriks-Oudenhove als Prins Carnaval Elien I vertrekt de stoet om 18.15 uur aan de Kastanjelaan en gaat dan via de Godveerdegemstraat, Léonce Roelsstraat, Sint-Annastraat, Frans De Beckstraat, Gustaaf Schockaertstraat, Burgemeester Firmin De Meyerstraat, Meerlaan, Hoogstraat, Zavel, Trapstraat, Kazernstraat, Stationsplein, Stationsstraat, Markt tot de Heldenlaan (rechts naar beneden). De ontbinding van de stoet gebeurt aan de rotonde bij het café ’t Hof.

Radio M fm met carnavalsmuziek in de ether

De lokale zender Radio M fm organiseert na de stoet een een carnavalsduit in de de tent op de Markt. “DJ Blesserz speelt er de beste carnavalhits aller tijden draaien tijdens onze Radio M fm On Tour Show. Rond vindt de prijsuitreiking van de stoet plaats en daarna krijgen we zanfgeres Jettie Pallettie, die zowel in Nederland als België uitgegroeid tot de Koningin van de kroegen en Feestorkaan van iedere feesttent” kondigt Guy De Clercq van Radio M fm aan. De radiozender brengt de sfeer van carnaval dit weekend ook op antenne. “Uitbaters van horecazaken en mensen die thuis willen meegenieten van de sfeer, krijgen bij ons zowel vrijdag als zaterdag van 18 uur tot 6 uur de ochtend nadien carnavalsmuziek”, voorziet De Clercq. Nieuw dit jaar is, dat de feestvierders op Carnaval Zottegem drinken uit herbruikbare bekers. Voor elke beker zal een waarborg gevraagd worden die uiteraard terugbetaald zal worden na het inleveren van de beker.

Kindercarnaval

Zondag vindt het Zottegemse kindercarnaval plaats. Om 14.15 uur start op het Stationsplein onder begeleiding van de Tiroler Blaaskapelle een kindercarvavalsstoet. Deelnemers kunnen zich vanaf 13.30 uur inschrijven in het café Meileken op het Stationsplein. Daar kunnen de kinderen zich ook laten grimeren. De kinderstoet gaan van het Stationsplein via de stationstunnel naar de Broeder Marèslaan, Lyceumstraat, Welzijnstraat, Heilig Hartplein, Kastanjelaan naar de Bevegemse Vijvers. Na aankomst van de stoet in de zaal begint daar om 15 uur de kindercarnavalshow met Matroos Jens. Tijdens de kindercarnavalnamiddag vindt ook de verkiezing plaats van de Jeugdprins en Jeugdprinses.

Seniorenbal

In dezelfde zaal gaan maandag de senioren uit de bol op hun carvavalsfeest. Vanaf 14 uur is er koffietafel. Leo’s Liveband zorgt voor de muziek. De toegangsprijs bedraagt 6 euro, koffietafel inbegrepen. Wie verkleed opduikt, krijgt nog een drankbonnetje cadeau. Seniorenkeizer Vic en Seniorenkeizerin Claudine nodigen uit ten dans. En ook Keizer Adriaan en Prins Carnaval ElienI zijn van de partij.

Popverbranding

Zoals de traditie het wel, laten ook de deelgemeenten zich niet onbetuigd. Carnavalsstoeten rijden uit op vrijdag 17 januari in Erwetegem, en op zaterdag 18 januari in Sint-Maria-Oudenhove. De traditionele popverbranding vindt plaats op 19 januari.