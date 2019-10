11.11.11 Zottegem snoert Egmont de mond Frank Eeckhout

23 oktober 2019

12u01 0 Zottegem Met een knevel heeft 11.11.11 Zottegem graaf van Egmont op de Markt in Zottegem de mond gesnoerd. Met deze politieke actie vraagt 11.11.11 aandacht voor personen die strijden voor een duurzame, leefbare toekomst waarin iedereen een plaats krijgt.

11.11.11 brengt vandaag in het ganse land deze knevels aan bij standbeeldfiguren, die in hun tijd “changemakers” waren en zet hen wereldwijd op een voetstuk. “Changemakers streven naar een duurzame, leefbare toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. Ze doen dat elk op hun eigen manier. Ze strijden tegen ongelijkheid, klimaatverandering, uitbuiting door grote multinationals, en ga zo maar door. Maar het wordt hen moeilijk gemaakt. Steeds meer komt de vrijheid van meningsuiting onder druk te staan. Via wetten wordt het moeilijker om ngo’s of vakbonden te registreren, financiering te ontvangen of activiteiten te organiseren. Kritische stemmen worden gestigmatiseerd en gecriminaliseerd en ook het fysieke en digitale geweld neemt toe. Met onze standbeeldenstunt vestigen we aandacht op deze krimpende ruimte voor het middenveld wereldwijd. Changemakers moeten een stem in het debat krijgen. Daarom vragen we aan onze politici om hen maximaal te beschermen zodat ze zich gesteund voelen in hun acties voor meer mensenrechten, democratie en een duurzame toekomst”, zegt Karel De Vuyst.