“Wachtlijsten voor sociale woningen in Oost-Vlaanderen blijven stijgen”: Kurt De Loor (sp.a) wil dringend inhaalbeweging zien Lieke D'hondt

02 juli 2020

11u25 0 Zottegem Vlaams volksvertegenwoordiger Kurt De Loor (sp.a) maakt zich zorgen over de wachtlijsten voor sociale huurwoningen in Oost-Vlaanderen. Daar stonden in 2019 34.649 mensen op. “Wie hoopt snel een sociale woning te krijgen, is eraan voor de moeite.”

Voorzitter van de commissie Wonen in het Vlaams parlement Kurt De Loor kon de meest recente cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) inkijken. Daaruit kan de Zottegemnaar opmaken dat in 2019 34.649 personen op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning in Oost-Vlaanderen. “De cijfers in Oost-Vlaanderen zijn bedroevend”, zegt hij. “Enkel in Antwerpen staan er meer mensen op de wachtlijst. De wachtlijsten liepen de voorbije jaren ook sterk op. Op vier jaar tijd kwamen er bijna 10.000 wachtenden bij, dat is een stijging van 40 procent. Dit is uit de hand aan het lopen, er moet dringend meer geïnvesteerd worden.”

De Loor ziet vooral problemen in de grotere steden in de provincie, zoals Gent met 12.000 wachtenden, Sint-Niklaas met 3.046 en Aalst met 2.958. “Ook Dendermonde, Beveren en Lokeren springen er duidelijk tussenuit. Er staat maar één persoon uit Horebeke, de kleinste gemeente van de provincie, op de wachtlijst. Dat de situatie vooral in de grotere steden schrijnend is, hoeft ons niet te verbazen. Ook de armoedecijfers zijn daar het hoogst en de huurprijzen swingen er vaak de pan uit, waardoor mensen niet terecht kunnen op de private huurmarkt.”

1.250 dagen wachten

Het baart De Loor zorgen dat de wachttijd om een sociale woningen te krijgen ook oploopt. “Gemiddeld moeten mensen 1.250 dagen of 3,5 jaar wachten op een sociale woning. Dat is twee maanden langer dan vier jaar geleden. Oost-Vlaanderen scoort hier gemiddeld: in Limburg en Antwerpen staan mensen nog langer op de wachtlijst, in West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant gaat het sneller. Toch moet er een inhaalbeweging komen, want 6.649 Oost-Vlaamse dossiers staan al langer dan vijf jaar open. Nu de coronacrisis de werkloosheid en wellicht ook de armoede de hoogte in zal duwen, dreigen de problemen enkel groter te worden. Er moeten dus echt meer inspanningen gebeuren om de wachtlijsten weg te werken. Enerzijds door ervoor te zorgen dat meer mensen terecht kunnen op de private huurmarkt door in te zetten op huurpremies en anderzijds door het verhogen van het aantal sociale woningen.”