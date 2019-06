‘Van abdij tot begijnhof’: Pasar Zottegem trekt naar Averbode Frank Eeckhout

04 juni 2019

09u26 0 Zottegem Pasar Zottegem trekt op zaterdag 15 november naar Averbode voor een bezoek aan de Norbertijnenabdij. Daarna gaat het richting Diest voor een wandeling door het begijnhof.

De busuitstap van Pasar krijgt als thema 'Van abdij tot begijnhof’ mee. “Na een ontbijtkoek met koffie in Scherpenheuvel maken we met onze gids een rondrit in het land van de Witte en brengen een bezoek aan het geboortehuis van Ernest Claes. We sluiten onze voormiddag af met een bezoek aan het belevingscentrum van de Norbertijnenabdij in Averbode. Een abdijbiertje mag hier zeker niet ontbreken. Na het middagmaal trekken we naar Diest waar we een gegidst bezoek brengen aan het Begijnhof en de Begijnhofkerk. Een kleine wandeling in de sfeervolle straatjes en pleintjes brengt ons naar de mooie Sint-Catharinakerk . Na het bezoek aan de kerk kan men op eigen houtje een terrasje opzoeken om een smaakvol streekproduct te proeven", zegt Marc Henau.

De bus vertrekt om 8 uur op de parking aan de Bevegemse Vijvers. De terugreis wordt aangevat omstreeks 18 uur. Inschrijven kan tot 5 juni via marc.henau@skynet.be of op het nummer 055/42.15.20 en kost 62 euro voor leden en 67 euro voor niet-leden. Middag- en avondmaal zijn inbegrepen.