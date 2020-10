“Stad heeft zelf gevraagd om FAVV-inspectie. Niet te verwonderen dat alles dan in orde is”: open oorlog tussen CD&V en sp.a over ‘wantoestanden’ in woonzorgcentrum Frank Eeckhout

06 oktober 2020

14u09 4 Zottegem CD&V en sp.a voeren een open oorlog over de ‘wantoestanden’ in woonzorgcentrum Egmont in Zottegem. CD&V-voorzitter Jonah Penninck eist excuses van de sp.a-fractie na de frontale aanval van de socialisten aan het adres van schepen van Sociale Zaken Peter Vansintjan. “De inspectie van het FAVV heeft Peter gezuiverd van alle blaam. Oordeel op basis van feiten, hang de populist niet uit en voer opnieuw constructieve oppositie", roept Pennick op.

De bal ging zondag aan het rollen nadat sp.a een open brief verspreidde waarin de partij enkele wantoestanden in woonzorgcentrum Egmont aankaartte. Dat ging van een acuut personeelstekort tot het serveren van beschimmeld brood en bedorven vlees. In de brief beweerde sp.a dat het stadsbestuur op de hoogte was van de mistoestanden maar de andere kant opkeek. Schepen Peter Vansintjan bevestigde dat er in een voorverpakte zak één keer beschimmeld brood zat en dat er één keer hamburgers van mindere kwaliteit geleverd werden. “Noch het brood noch het vlees werden echter geserveerd aan onze bewoners. Beide leveranciers werden ook meteen vervangen", verzekerde Vansintjan.

Intussen werd de samenwerking met de brood -en vleesleverancier stopgezet. Er was dus wel degelijk iets aan de hand sp.a-voorzitter Peter Roman

Naar aanleiding van de heisa stuurde het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen maandag twee inspecteurs naar WZC Egmont. De keuken en alle afdelingen werden er aan een grondige inspectie onderworpen. Het FAVV vond geen enkele tekortkoming en zuiverde de schepen van alle blaam. Sp.a hecht echter weinig geloof aan dat onderzoek. “Het stadsbestuur zal wel zelf gevraagd hebben om de inspectie. Niet verwonderlijk dat alles dan in orde is. Het is zoals met je wagen naar de garage te gaan alvorens naar de autokeuring te rijden. Intussen werd de samenwerking met de brood -en vleesleverancier stopgezet. Er was dus wel degelijk iets aan de hand", zegt sp.a-voorzitter Peter Roman.

Schepen Peter Vansintjan vindt het onvoorstelbaar dat sp.a suggereert dat het stadsbestuur zelf om de inspectie gevraagd heeft, laat staan op de hoogte was van de inspectie. “Er was een klacht. Rara uit welke hoek die kwam. Helaas voor jullie kregen we een gunstig rapport en bleek de klacht ongegrond. Het personeel werd in ere hersteld", reageert Vansintjan. Daarop repliceert Peter Roman dat het onvoorstelbaar is dat de stad suggereert dat sp.a een klacht heeft ingediend. “Het personeel en de vakbonden verdienen respect om dit naar buiten te brengen", stelt Roman.

Ondertussen vraagt CD&V-voorzitter Penninck excuses van sp.a. “Er was een probleem, maar in tegenstelling tot wat jullie beweren, hebben de bewoners nooit beschimmeld of vervallen voedsel voorgeschoteld gekregen. Of heeft u geen vertrouwen in het OCMW-personeel? Zij zouden nooit beschimmeld of vervallen voedsel serveren. Jullie vroegen op de vorige gemeenteraad een onderzoek en alvorens dit wordt uitgevoerd lanceren jullie een open brief vol met onwaarheden en insinuaties. Ondertussen krijgt onze schepen de ene belediging na de andere naar zijn hoofd geslingerd, ja ook van mensen uit uw partij. Oordeel op basis van feiten, hang de populist niet uit en voer opnieuw constructieve oppositie. Zottegem verdient beter dan dit. En ondertussen zou het goed zijn dat uw fractie zich excuseert tegenover Peter Vansintjan voor de laster die u en uw partijgenoten hem hebben bezorgd", zegt Jonah Penninck.