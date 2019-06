“Plannen met Huis van het Kind betekenen complete stand still voor het project” Frank Eeckhout

12 juni 2019

12u32 3 Zottegem Voormalig schepen en OCMW-voorzitter Kurt De Loor (sp.a) is niet te spreken over de plannen van het Zottegemse stadsbestuur om het Huis van het Kind te verhuizen naar de vrijgekomen ruimte in het Sociaal Huis aan de Deinsbekestraat. “Die ruimte is simpelweg onvoldoende om alle diensten van het Huis van het Kind de nodige ademruimte te geven", stelt De Loor.

Schepen van Sociale Zaken Peter Vansintjan (CD&V) heeft plannen om alle diensten, die nu onderdak hebben in het voormalig klooster in Erwetegem, over te brengen naar de OCMW-site in Zottegem. In die gebouwen is immers heel wat ruimte vrijgekomen nu de bouw van het nieuwe rusthuis en de aanleg van de parking achter de rug is. Het gaat onder meer om het Huis van het Kind, het Zibo, ‘t Winkeltje, de Zibotheek en Kind en Gezin. Daarnaast werkt de verhuis ook kostenbesparend aangezien de stad huurgeld betaalt voor het oude klooster in Erwetegem.

Volgens gemeenteraadslid Kurt De Loor tonen deze plannen duidelijk aan dat dit bestuur geen toekomstvisie heeft wat het Huis van het Kind betreft. “De voorbije jaren waren we steeds schoolvoorbeeld in Vlaanderen met ons Huis van het Kind, we sleepten zelfs de Federale Armoedeprijs in de wacht en uit heel Vlaanderen komen andere gemeenten – als best practice - kijken naar ons project. Ze waren onder de indruk van alle mogelijkheden en de accommodatie. Het is heel pijnlijk dat het nieuwe bestuur nu beslist om te downsizen", reageert De Loor.

Volgens de bevoegde schepen zorgt de verhuis voor een besparing aangezien de gebouwen aan de Kloosterstraat dan niet meer gehuurd moeten worden, maar dat spreekt Kurt De Loor tegen. “De huurprijs is een drogreden voor de verhuis. Het huurtarief was zeer laag en bovendien waren water, elektriciteit en verwarming bij de huurprijs inbegrepen. De kosten die je gaat moeten doen om de vrijgekomen ruimte in het Sociaal Huis überhaupt klaar te maken om een waardige vervanger te zijn voor het Huis van het Kind vandaag zijn aanzienlijk. Een kinderopvang moet bijvoorbeeld aan allerhande veiligheidsvoorschriften voldoen, je hebt sanitair nodig en slaapruimte. Men rept met geen woord over de kosten die hiermee gepaard gaat. Dat is toch niet geloofwaardig", gaat De Loor verder.

Het oppositieraadslid vindt de ingreep een gemiste kans om van de vrijgekomen ruimte op de OCMW-site een co-workingplaats te maken voor jonge starters en ondernemers. “Daar is de ruimte wel geknipt voor. En blijkbaar worden de plannen voor een sociale kruidenier ook opgeborgen. Iets waar ook heel sterke nood aan is. Voor ons het zoveelste bewijs dat onze stad stilletjes aan achterop geraakt en creativiteit mist. Opnieuw een gemiste kans voor Zottegem en haar jonge en ondernemende inwoners", besluit De Loor ontgoocheld.