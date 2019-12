"Ook in Oost-Vlaanderen wordt zwaar bespaard op cultuur" Frank Eeckhout

29 december 2019

10u07 0 Zottegem Ook in Oost-Vlaanderen wordt door de nieuwe Vlaamse regering zwaar bespaard op het lokale cultuur- en verenigingsleven. Dat laat Vlaams Volksvertegenwoordiger Kurt De Loor (sp.a) weten. “Bijna 50 Oost-Vlaamse verenigingen moeten samen meer dan 1 miljoen euro inleveren", becijfert De Loor.

Sp.a diende in het Vlaams Parlement amendementen in op de begroting om de besparingen van tafel te vegen, maar de meerderheid ging daarmee niet akkoord. “Zij willen persé de besparingen doorvoeren ondanks de zeer grote en nefaste gevolgen voor het rijke Vlaamse cultuur- en verenigingsleven. Ook in Oost-Vlaanderen is de tol groot. Naast Kunstencentrum Vooruit dat meer dan 100.000 euro subsidies verliest, moeten ook bijna 50 Oost-Vlaamse verenigingen samen meer dan 1 miljoen euro inleveren", weet Kurt De Loor.

Zo moeten onder meer Democrazy vzw uit Gent 16.867,30 euro inleveren, Speelteater Kopergietery 65.676,05 euro, Symfonieorkest Vlaanderen 65.001,64 euro, victoria Deluxe 26.585,27 euro en Kunstenorganisatie Netwerk uit Aalst 35.094,89 euro. “De lijst met verenigingen die moeten besparen is lang. Het gaat van kleine organisaties zoals Cluster uit Sint-Niklaas, dat op haar kleine budget 2.819 euro moet inleveren tot grote organisaties zoals NTGent dat maar liefst 150.360,35 euro aan subsidies ziet verdwijnen", aldus De Loor.