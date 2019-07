‘NUUS’ is nieuwe naam voor De Beiaard Lieke D'hondt

08 juli 2019

15u27 9 Zottegem Het online nieuwsplatform De Beiaard Online transformeert naar ‘NUUS’. Na de papieren krant en de online versie die er kwam na het faillissement willen de initiatiefnemers het project opfrissen en meer inzetten op sociale media, video en livestreaming.

“De Beiaard op papier focuste zich op een ouder publiek, maar wij willen ook scholieren en studenten betrekken bij ons project”, vertellen initiatiefnemers Pieter De Valkenaere en Bart Van Caester. “Meer en meer zetten we in op andere mediadragers zoals sociale media, video en livestreaming. Daarom hebben we een nieuw platform op poten gezet, één dat ons de mogelijkheid biedt om in de toekomst uit te breiden zodat we onze lezers nog beter kunnen bereiken. Dit nieuw platform verdient een nieuwe naam. De Beiaard wordt NUUS: hipper, straffer en sexyer, met nog steeds dezelfde vertrouwde waarden als voorheen.”

De nieuwe website www.nuus.be staat ondertussen ook online.