“Maak van grasperken aan Sanitary en stedelijk zwembad bloemenweides” Frank Eeckhout

15 november 2019

15u38 3 Zottegem Gemeenteraadslid Joke Rossel van meerderheidspartij N-VA gaat op de volgende gemeenteraad in Zottegem voorstellen om bloemenweides aan te leggen. “Dit voorstel kadert in het charter ‘Bijvriendelijke gemeente’ dat Zottegem eerder ondertekende", zegt ze.

Bloemenweides bieden plaats voor talrijke planten en nuttige diersoorten, waaronder vlinders, lieveheersbeestjes, bijen, hommels, muisjes en vogels. “Deze geurende en kleurrijke bloemenweides zijn een prachtig geschenk van de natuur die niet alleen aantrekkelijk zijn voor de dieren, maar ook een ideale plaats vormen voor mensen en kinderen om tot rust te komen en te spelen. Daarenboven voorkomen ze bodemerosie, zuiveren het drinkwater en hebben ze een positieve invloed op het klimaat. De stad beschikt over heel wat gronden waar zo’n bloemenweide kan worden ingezaaid. De grasperken aan het Sanitary en rond het stedelijk zwembad zijn er daar twee van. Daarnaast wil ik ook inwoners aanmoedigen om zelf bloemenweides in te zaaien of potentiële locaties aan ons door te geven", zegt Joke Rossel.