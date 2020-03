Leerlingen Atheneum Zottegem lanceren Virtual Reality-project Frank Eeckhout

02 maart 2020

12u15 0 Zottegem De leerlingen uit de richting 5 Boekhouden-Informatica van het KAZ willen iedereen laten kennismaken met Virtual Reality. Om hun doel te bereiken hebben ze een mini-onderneming opgestart.

In het kader van de lessen PC-labo investeerden de leerlingen in een Oculus Quest, een van de nieuwste en beste VR-brillen op dit moment. Dit model blijkt zo populair dat de bestellingen in ons land voor de komende maanden on hold staan. Tegen een kleine vergoeding kunnen leerlingen en leerkrachten van het KAZ via deze bril kennismaken met de mogelijkheden van Virtual Reality, of ze nu virtueel willen gamen of op de toppen van de Himalaya willen gaan staan. “We zijn slechts drie weken bezig en toch waren de leerlingen al elke middag druk in de weer door de toestroom van enthousiaste deelnemers. We hopen ook mensen uit de buurt te overhalen om dit unieke toestel uit te proberen", zegt informaticaleerkracht en bezieler van dit project Lorenz Wittenberg.

Mensen van buiten de school die de Oculus Quest eens willen uittesten kunnen op dinsdag en op donderdag na schooltijd in het FabLab van het atheneum op de Wurmendries terecht. Voor meer informatie verwijst Lorenz naar de Facebookpagina van de mini-onderneming: KAZVRproject. De openingsuren van het FabLab vind je op de www.fablab-zottegem.be.