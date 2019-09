“Laat Zottegemnaar digitaal mee beslissen over toekomst van onze stad” Frank Eeckhout

16 september 2019

11u38 0 Zottegem De inwoners van Zottegem digitaal mee laten beslissen over de toekomst van de stad. Volgens Louie van Rijsselberge moet het stadsbestuur daar dringend werk van maken. “We boeken onze reizen online, kunnen onze kleren via een app bestellen en kijken Netflix. Maar waarom kunnen we digitaal dan nog geen voorstellen doen om onze stad te verbeteren", vraagt het gemeenteraadslid zich af.

Herzele en Oudenaarde werken al samen met Citizenlab, een online inspraakplatform. Zo is het voor iedereen mogelijk om via deze software voorstellen te lanceren over de stad of gemeente, deze te bediscussiëren en vervolgens ook te stemmen voor zijn of haar favorieten. “Het stadsbestuur kan ook eigen beleidsvoorstellen aftoetsen of nagaan hoe het budget zou moeten verdeeld worden volgens de gebruikers. Het is dus wel duidelijk dat dit meer is dan een online ideeënbusje. Het stimuleert om verder te bouwen op input van andere inwoners of bestaande ideeën uit te dragen. Het is als het ware een virtuele gemeenteraad waar alle inwoners hun zegje kunnen doen", weet Louie van Rijsselberge.

Volgens het gemeenteraadslid hebben verschillende inwoners ideeën klaar om de stad te verbeteren, maar vinden zij niet altijd de geschikte spreekbuis om ze naar het stadsbestuur over te brengen. ““Men moet al lid worden van een adviesraad of bijvoorbeeld deelnemen aan een buurtvergadering om een bepaalde impact te hebben, wat voor velen al een te grote drempel is. Een online platform waarbij je met enkele muisklikken of via je smartphone je idee kan lanceren is ten eerste een zeer efficiënt en effectief medium en het opent ook een deur naar de inwoners die bijvoorbeeld meer op sociale media actief zijn.”

“Het belang van een doorgedreven participatiebeleid waarbij we de burger échte inspraak geven, staat volgens mij meer dan ooit als een paal boven water. We mogen dus wel een versnelling hoger schakelen. Een online platform zoals in Herzele, maar ook al in vele andere steden en gemeenten in de regio, zou naast goed uitwerkte participatiemomenten en sterke adviesraden hiervoor kunnen zorgen. De Zottegemnaar verdient meer inspraak in hoe zijn stad bestuurd wordt en we stellen dan ook aan de gemeenteraad voor om dit verder te onderzoeken. Hopelijk neemt het stadsbestuur burgerparticipatie serieus en investeert ze in een innovatief, online participatieplatform”, besluit Van Rijsselberge.