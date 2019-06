@K40 in Erwetegem voor een zomerse zondag Frank Eeckhout

28 juni 2019

08u25 0 Zottegem Kloosterstraat 40 in Erwetegem stelt elke zondag zijn bar en tuin open voor het publiek, van 30 juni tot en met 25 augustus. Enkel op 4 augustus is de zomerbar niet open.

De binnentuin van Kloosterstraat 40 wordt elke zondag omgetoverd tot een gezellige bar met loungemuziek en met ligzetels en kussentjes, lampjes, tapijten, spelletjes en zelfs een zwembadje. “We serveren frisse drankjes en lekkere hapjes en uiteraard bieden we ook heerlijke cocktails aan", laat zaakvoerder Guy De Clercq weten. De zomerbar in het oud klooster van Erwetegem is elke zondag open van 14 tot 22 uur.