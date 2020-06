“Ik dacht dat het balkjes waren”: jonge bestuurder schept voetgangers op en rijdt verder om nog eens te botsen LDO

15u41 5 Zottegem Onder invloed van alcohol twee voetgangers opscheppen, met verbrijzelde en bebloede voorruit verder rijden en uiteindelijk crashen tegen een geparkeerde oplegger. Dat is het onfraaie dossier waarmee een 23-jarige man uit Zottegem zich woensdag voor de politierechter heeft moeten verantwoorden.

Op 5 november 2017 eindigt een nachtje stappen voor de toen twintigjarige bestuurder met een zware kater. Op weg naar huis schept hij twee voetgangers op. “Ik wist niet dat het om mensen ging”, vertelt de man. “Ik dacht dat ik tegen een paar balkjes was gereden.” Terwijl de voetgangers zwaargewond op de weg liggen, zet hij zijn weg verder. Even later botst hij met zijn al zwaar gehavende auto tegen een geparkeerde oplegger en kan de politie hem aan het eerdere ongeval linken. Hij blaast 1,8 promille. De twintiger beschikt bovendien nog maar enkele maanden over zijn rijbewijs en is in die korte tijd al eens veroordeeld voor een vluchtmisdrijf zonder gewonden.

Politierechter Pieter De Meyer tilt zwaar aan de feiten. “Voor hetzelfde geld was dit een dodelijk ongeval. Uw voorruit was verbrijzeld en er hing bloed aan, het kan toch niet dat u zoiets niet door hebt.” De bestuurder verklaart dat dat te wijten was aan een paniekreactie. De politierechter legt hem twee maanden cel, een effectieve boete van 5.200 euro en een rijverbod van elf maanden op. Als de man opnieuw met de auto wil rijden, moet hij opnieuw slagen voor zijn rijexamens en een psychologische proef.