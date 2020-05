Gevel oud-stadhuis krijgt een fris kleurtje Frank Eeckhout

04 mei 2020

16u10 0 Zottegem Het oude stadhuis op de Markt in Zottegem wordt in een fris kleurtje gestoken. Het gebouw, dat dateert uit 1862, heeft in de loop der eeuwen al heel wat geleden onder de tand des tijds en was dringend aan renovatie toe.

De eerste fase van de renovatie van het stadhuis, het aanpakken van de buitengevel, is maandag gestart. “Ik ben blij dat we de eerste werken aan het oud-stadhuis kunnen starten. Het gebouw blijft een eyecatcher op onze Markt, maar is aan een grondige renovatie toe. Daar maken we nu werk van: vanaf maandag wordt de gevel opnieuw bepleisterd en herschilderd. De werken worden uitgevoerd door een Zottegemse aannemer en zullen ongeveer 40 werkdagen in beslag nemen. De kleur blijft ongewijzigd. In een volgende fase zullen ook de goten hersteld en geschilderd worden", zegt schepen van patrimonium Evelien De Both (N-VA).