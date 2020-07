‘French Kiss’ is nieuwe zomersingle van Zottegemse DJ Rover Frank Eeckhout

25 juli 2020

10u08 0 Zottegem Ondanks de lockdown heeft Robbe Vercauteren uit Zottegem, alias deejay Rover, niet stilgezeten. Hij bracht deze week zijn nieuwe single ‘French Kiss’ uit. “De nationale radio halen is mijn grootste droom", zegt hij.

Na zijn eerste singles ‘Bailar Lento’ en ‘Dile’ heeft Rover een derde nummer klaar. Samen met de Franse zanger Jude Todd slaagden hij en zijn team erin een nieuwe zomerse, catchy plaat te maken. “Als DJ zijn het zeker niet de tofste tijden, maar het gaf me wel de kans om me te focussen op nieuwe muziek. Veel nieuwe muziek, want tijdens de lockdown maakte ik vier nieuwe songs. Eén daarvan is ‘French Kiss’, een vrolijk liedje over een Franse jongen die naar LA reist om zijn zomerliefde de kunst van de French kiss te leren. In deze tijden misschien niet het meest realistische scenario, maar ik wou graag een single maken die de mensen opfleurt en blij maakt", knipoogt Rover.

Rover is als DJ vooral bekend van MNM Start To DJ, Suikerrock, BoardX en natuurlijk een heleboel fuiven in de regio. Daarnaast maakt hij ook deel uit van het DJ-collectief BeatsGotMixed en draaide hij regelmatig in de Gentse Overpoort. Zijn eerste single ‘Bailar Lento’ haalde intussen al meer dan 85.000 streams op Spotify en zijn tweede single ‘Dile’ doet het heel goed in Mexico. “Ik hoop natuurlijk om minstens evengoed te scoren met ‘French Kiss’. De magische kaap van 100.000 streams zou helemaal de max zijn. Mijn nieuwe single is inmiddels al toegevoegd door Spotify aan hun offciële playlist ‘New Music Friday’, waarin ze hun nieuwe hits van de week selecteren. Ik heb gehoord dat mijn single ook bij Radio MIG in de playlist is beland en daar ben ik enorm dankbaar voor. Het is een mooi begin. Een absolute droom is om ‘French Kiss’ een keer op de nationale radio te horen", besluit Rover.