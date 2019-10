“Failliet Neckermann stuurt toch alle reisdocumenten op en wenst ons prettige vakantie” Frank Eeckhout

14 oktober 2019

13u42 0 Zottegem Luc Schittecatte uit Zottegem kreeg eind vorige week een mail van Neckermann met daarin alle reisdocumenten voor zijn vakantie op Fuerteventura. “Zouden we dan toch op reis kunnen, schoot er even door ons hoofd. Maar al snel volgde de ontnuchtering. Ik kan mij voorstellen dat sommige klanten zich alsnog naar de luchthaven begeven al ze die documenten in hun mailbox krijgen", zegt Luc.

Met de drie kleinkinderen een weekje op vakantie naar de Canarische Eilanden. Dat was het plan van Luc Schittecatte en Carine Ghijs tijdens de herfstvakantie. “De kleinkinderen keken er al lang naar uit", steekt Luc van wal. “Het zou de eerste keer zijn dat ze met het vliegtuig op reis gingen. Op 17 augustus trokken we naar het reisbureau van Neckermann in de Hoogstraat in Zottegem. We hadden een topdeal gezien en voor 4.000 euro boekten we een weekje all inclusive in Smartline Castillo de Antigua op Fuertaventura. Tegen 14 september moest alles betaald zijn, waar we ook deden.”

Op 1 oktober vernamen Luc en Carine echter het slechte nieuws. De winkels van Neckermann werden samen met de Thomas Cook-agentschappen failliet verklaard. Alle reizen die via die agentschappen geboekt waren, werden geschrapt. “We namen meteen contact op met het kantoor van Neckermann in Zottegem maar al onze telefoontjes bleven onbeantwoord. Steeds kregen we te horen dat alle lijnen bezet waren. In werkelijkheid was het kantoor gesloten. We belden dan maar naar Brussels Airlines maar ook daar kregen we geen antwoorden op onze vragen. Zelfs Test Aankoop kon ons niet helpen. Zij stelden voor om klacht in te dienen bij het Garantiefonds. Het was duidelijk dat onze reis niet zou doorgaan", vertelt Luc.

Hotelvouchers, boardingpassen voor het vliegtuig, het zit er allemaal bij. Even flitst het door mijn hoofd: ‘Zouden we dan toch kunnen vertrekken?’ Maar nee, dat kan toch niet Luc Schittecatte

Maar eind vorige week ontving de Zottegemnaar een mail van Neckermann met alle reisdocumenten. “Hotelvouchers, boardingpassen voor het vliegtuig, het zat er allemaal bij. Zouden we dan toch... Maar nee dat kan toch niet. Zelfs al was het waar, ik zou niet meer willen vertrekken. Het hotel dat we boekten was exclusief voor Neckermann- en Thomas Cook-klanten. Dat is waarschijnlijk al gesloten. Ik ben er echter van overtuigd dat sommige vakantiegangers wel geloven dat ze alsnog op reis zouden kunnen vertrekken nadat ze die mail ontvangen hebben. Het is toch absurd dat zoiets kan. Zijn die mails geprogrammeerd of zit daar effectief nog iemand om die reisdocumenten te versturen? Niemand die het weet maar dat het heel wat verwarring kan veroorzaken, is duidelijk", besluit Luc.

Ook wij slaagden er niet in om iemand van Neckermann aan de lijn de krijgen.