“CD&V mag niet in federale regering stappen zonder N-VA” Frank Eeckhout

29 januari 2020

08u40 1 Zottegem “Geen regering zonder N-VA”, klinkt het bijna unisono bij de CD&V-burgemeesters. De christendemocraten kleven vast aan N-VA. Ook Jenne De Potter, burgemeester in Zottegem, is voorstander van een regering met N-V.

“Mag CD&V in een federale regering stappen zonder N-VA?” Die hamvraag legde de redactie van ‘Het Laatste Nieuws’ voor aan 123 burgemeesters van CD&V-signatuur. Uiteindelijk wilden 106 van hen hun mening kwijt over dat hete hangijzer: een regering mét of zonder N-VA. Het resultaat? Een overgrote meerderheid - 75 van de 106 - wil een regering mét N-VA. Ook voor Jenne De Potter is het duidelijk.

“De kiezer heeft de kaarten geschud: de twee grootste partijen in elk landsgedeelte (N-VA en PS) moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en een stabiele regering vormen die over een voldoende grote meerderheid in het parlement beschikt. Iedereen zal daarbij water in de wijn moeten doen, ook NVA, ook de PS. CD&V moet zich daarbij zeer bescheiden opstellen. Het is echter belangrijk dat er goed kan samengewerkt worden tussen de federale en Vlaams regering. En net daarom mag CD&V niet in een federale regering stappen zonder N-VA", zegt De Potter.