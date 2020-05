Buurtcomité Helder Water creëert wandelroute aan de hand van oude postkaarten Lieke D'hondt

22 mei 2020

15u42 1 Zottegem Het buurtcomité Helder Water in de Zottegemse deelgemeente Elene heeft een nieuwe wandeling uitgestippeld. De route van zo’n vijf kilometer brengt de wandelaars langs beschermde monumenten en fotogenieke plekjes waar je aan de hand van grote postkaarten een blik op het verleden kan werpen.

Enkele enthousiaste buurtbewoners werken al een tijd lang aan een groene ontmoetingsplek in het hart van Elene. Ze hebben zich daarom verenigd in Helder Water en dankzij het project ‘Trek het landschap van je dorp in’ van de provincie Oost-Vlaanderen en ‘Fris in het landschap’ krijgen hun ideeën meer vorm. Ondanks de coronacrisis zit het buurtcomité niet stil. Ze hebben een wandeling ontwikkeld waar iedereen veilig van kan genieten in zijn of haar eigen bubbel. “Dankzij de postkaarten van het Zottegemse Centrum voor Streekgeschiedenis krijgen we een unieke blik op het verleden”, zegt Ben Boone van Helder Water.

De postkaarten staan opgesteld aan beschermde monumenten en fotogenieke plekjes. “De oude prenten tonen hoe het bijzondere drevenlandschap en de pittoreske dorpen van Elene en Leeuwergem er vroeger uitzagen. Op de route ontdek je ook de toekomstige groen-blauwe ontmoetingsplek in Elene en kan je mee dromen over het eindresultaat.” Het buurtcomité wil die plek volgend jaar ontwikkelen voor jong en oud, mobiel en minder mobiel. De route, inclusief oude postkaarten, is beschikbaar via www.routeyou.com.