“Besparen op kap van bewoners en personeel van ons OCMW-rusthuis Egmont? Leugens!” Frank Eeckhout

05 december 2019

13u53 3 Zottegem “Besparen op kap van bewoners en personeel van ons OCMW-rusthuis Egmont? Leugens! We investeren 1.8 miljoen euro in een nieuw Huis van het Kind, vernieuwde de lokalen voor de sociale dienst, het uitbouwen van een sociale kruidenier en in mooie lokalen voor L ichtpunt. Daarnaast zorgen twee bijkomende maatschappelijk werkers ervoor dat onze cliënten nog beter begeleid worden in hun re-integratie in de samenleving", zegt schepen van Sociale Zaken Peter Vansintjan (CD&V).

Volgens oud-OCMW-voorzitter Kurt De Loor (sp.a) bespaart het stadsbestuur de volgende zes jaar vooral op de werking van het OCMW. “De maskers vallen af", zegt De Loor. “De bevoegde schepen liet dat zelf weten, terwijl ze zich op de borst klopte dat ze inzet op een financieel evenwicht en schuldafbouw. Dit heeft dan ook zware gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening aan de bewoners van het rusthuis en het welzijn van het personeel. Dat je ervoor kiest om zwaar te besparen op de instelling in de stad die vaak de laatste strohalm is voor gezinnen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, is tekenend. Dit is een kil en koud beleid van mensen met nul empathie. Een recordaantal mensen klopt aan bij het OCMW, net daarop besparen is nefast voor het welzijn van onze stad en haar inwoners.”

Kwalitatief sociaal beleid

Schepen Peter Vansintjan raadt Kurt De Loor aan om de cijfers in de meerjarenplanning goed te lezen. “Ik heb de indruk dat sp.a elke verandering als negatief ervaart. Voor hen was alles voor 1 januari 2019 beter. Ik kan met andere woorden niets goed doen en zou alles bij het oude moeten laten. Maar dat zou geen goed bestuur zijn. Efficiëntiewinsten, die de kwaliteit van de dienstverlening niet raken, moet je realiseren precies om die vrijgekomen middelen opnieuw te kunnen inzetten voor een kwalitatief sociaal beleid. De efficiëntiewinst zit voornamelijk in een andere organisatie van de keuken waar we op een rationelere manier gaan werken en dus op termijn met 27 medewerkers gaan werken in plaats van met 33. Dit zal gebeuren zonder ontslagen", reageert Vansintjan.

Voeding en dranken

Een andere belangrijke efficiëntiewinst vloeit voort uit de nieuwe openbare aanbesteding voor het leveren van voeding en dranken. “De kwaliteit van de maaltijden zal hierdoor nog verhogen en toch zullen we meer dan 100.000 euro minder moeten uitgeven, gewoon door de concurrentie tussen verschillende leveranciers te laten spelen. Daar heeft men in het verleden veel geld laten liggen. Wat de kwaliteit van de dienstverlening in het woonzorgcentrum betreft, zal er op geen enkel moment ingeboet worden inzake de geleverde kwaliteit integendeel. Ook hier zijn geen ontslagen voorzien. De kwaliteit van de zorg blijft immers onze absolute prioriteit. Daarnaast investeren we 1,8 miljoen euro om alle sociale dienstverlening onder te brengen op de OCMW-site wat de dienstverlening alleen maar ten goede zal komen", besluit Vansintjan.