“Bescherm dieren tegen de hitte” Frank Eeckhout

23 juli 2019

15u32 3 Zottegem Met de komst van wat mogelijk de heetste dag ooit wordt in Vlaanderen, waarschuwt schepen van dierenwelzijn Matthias Diependaele (N-VA) om dieren extra te beschermen tegen de hitte. “Net zoals we verhoogd waakzaam moeten zijn voor ouderen en zwakkeren, moeten we dat ook voor dieren zijn”, zegt Diependaele.

De komende dagen wordt het weer puffen en zweten met temperatuurvoorspellingen richting 40 graden. Dat is uitzonderlijk en zonder meer gevaarlijk voor mens en dier. Schepen van dierenwelzijn Matthias Diependaele roept op om extra stil te staan bij het lot van dieren tijdens deze hitte. Zij hebben er, net zoals wij, last van en kunnen zich er soms minder goed tegen wapenen. Diependaele somt een paar vuistregels op: “Hou kleinere huisdieren zoveel mogelijk binnen. Vermijd onnodige activiteit en vergeet niet dat de pootjes van honden kunnen verbranden op te warme straatstenen of asfalt. Landbouwhuisdieren moeten altijd de mogelijkheid hebben om in de schaduw te kunnen staan, en daarnaast overvloedig en fris drinkwater krijgen. Voorzie waar mogelijk ook verfrissingsmogelijkheden zoals een waterbad of een poel. En last but not least: laat dieren nooit alleen in de wagen.”

Elke warme periode zorgt jammer genoeg voor onnodig dierenleed. Door er de gepaste aandacht aan te besteden, kan dat vermeden worden. Ook wilde dieren hebben het moeilijk om drinkbaar water te vinden en af te koelen. Een schaaltje water in de tuin kan dan ook wonderen verrichten. “Hou zeker een oogje in het zeil voor de dieren in je omgeving. Stel je toch vast dat dieren niet kunnen schuilen voor de hitte of geen drinkwater hebben, trek dan aan de alarmbel”, besluit Diependaele. Voor meer tips zie: http://www.huisdierinfo.be/dieren-en-warm-weer