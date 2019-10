‘Bellend vlak’ moet horeca- en handelszaken toegankelijker maken voor rolstoelgebruikers

Frank Eeckhout

18 oktober 2019

14u31 1 Zottegem Een hellend vlak met een bel moet de Zottegemse horeca- en handelszaken ook toegankelijk maken voor mensen die minder mobiel zijn. “Bij zo’n ‘bellend vlak’ wordt een bel aan de ingang van de zaak bevestigd. Een rolwagengebruiker of iemand met een buggy belt aan, een medewerker van de zaak opent de deur, plaatst het mobiel hellend vlak op de trapjes en de klant kan binnen", zegt oppositieraadslid Kurt De Loor (sp.a).

Kurt De Loor haalt de mosterd in Gent en Sint-Niklaas. Met de hulp van de vereniging voor personen met een handicap (VFG) van Bond Moyson werd het initiatief daar al uitgerold. De Loor is van mening dat Zottegem ook op de kar moet springen. “Iedereen zou moeten kunnen genieten van een drankje of een etentje in één van de horecazaken in onze stad. Voor mensen in een rolwagen of met een buggy is dat echter nog steeds geen evidentie. Veel horeca- en handelszaken zijn niet echt aangepast. Dat is natuurlijk ook niet gemakkelijk, denk maar aan een historisch pand met trapjes bijvoorbeeld. Ook voor ouders of grootouders met een buggy is het vaak een uitdaging om een toegankelijke zaak te vinden", stelt De Loor vast.

Betaalbaar houden

In samenwerking met andere steden zoals Sint-Niklaas en Gent tekende VFG/Bond Moyson een project uit om horecazaken toegankelijk te maken. “Zo’n ‘bellend vlak’ is een mobiel hellend vlak dat aan de ingang van een zaak kan worden geplaatst om een drempel te overbruggen. Aan de buitenkant van de zaak wordt een bel geïnstalleerd. Een rolwagengebruiker of iemand met een buggy belt aan, een medewerker van de zaak opent de deur, plaatst het mobiel hellend vlak en de persoon kan gemakkelijk naar binnen. VFG begeleidt het proces, zorgt voor correcte offertes, helpt bij het verkrijgen van beschikbare subsidies en maakt reclame op zijn website voor de toegankelijke zaken. Het stadsbestuur past financieel een stukje bij om het ‘bellend vlak’ zo betaalbaar te maken voor de lokale zaken. In Sint-Niklaas bijvoorbeeld kregen de horecazaken die mee instapten een ‘bellend vlak’ aan de vaste prijs van 100 euro, terwijl de reële kostprijs zo’n 570 euro is", zegt Jeremy Henderick van VFG.

Door dit initiatief zou ik zelfstandig op café kunnen of eens gaan shoppen. Dat zou echt een wereld van verschil betekenen voor mij Joke Mariman

Joke Mariman juicht het initiatief toe. “Met mijn elektrische rolstoel is het niet gemakkelijk om op café te gaan of te gaan shoppen. Vaak zijn er trapjes waar ik niet op kan, de deur is te zwaar om open te doen of in een winkel staan de rekken bijvoorbeeld in de weg van de ingang. Door dit initiatief zou ik zelfstandig op café kunnen of eens gaan shoppen. Dat zou echt een wereld van verschil betekenen voor mij. Ik hoop echt dat het stadsbestuur hier snel werk van maakt", zegt de vrouw.

Schepen van Lokale Economie Evelien De Both (N-VA) vindt het een interessant voorstel. “Wij zullen dit verder onderzoeken, ons licht opsteken bij de steden die het systeem al hanteren en het kostenplaatje bekijken", reageert De Both op het voorstel.