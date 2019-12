'Bailar Lento' is eerste single van Zottegemnaar ROVER Frank Eeckhout

19 december 2019

08u52 3 Zottegem Robbe Vercauteren (21) uit Zottegem, beter bekend als ROVER, heeft zijn eerste single uitgebracht. “Bailar Lento is een grote stap vooruit in mijn dj-carrière", zegt hij.

Robbe kreeg de dj-microbe pas drie jaar geleden te pakken. “Als grote fan van Kygo, ben ik op mijn slaapkamer liedjes beginnen mixen met Virtual DJ. Niet veel later kocht ik mijn eerste mini mengpaneel en ging de bal aan het rollen. Enkele maanden later stond ik al achter de draaitafels in een jeugdhuis", vertelt Robbe. Aanvankelijk waren het enkel familie en vrienden die ROVER boekten om te draaien in jeugdhuizen en op lokale fuiven. Tot de zomer van 2018. “Toen werd ik geselecteerd voor de finale van MNM Start To DJ 2018. Dat heeft mijn carrière een eerste boost gegeven. Ik werd niet meer gevraagd om fuiven te openen, maar mocht op de topmomenten mijn ding doen.”

Via BeatsGotMixed kreeg Robbe ook de kans om het podium te delen met Lil’ Kleine, Josylvio, Jebroer, Yung Felix en vele anderen. “Ik mocht ook mee als dj met Board X naar Spanje en ik won de Suikerrock dj-contest in Tielt. Met het uitbrengen van een eigen nummer hoop ik nog een stap vooruit te zetten. Ik krijg daarvoor opnieuw de steun van BeatsGotMixed. Het idee om een eigen nummer uit te brengen, borrelt al een tijdje maar pas in oktober werd er echt werk van gemaakt. We lieten gitaren inspelen door Jim Cole en gingen op zoek naar passende stemmen. Daarbij viel ons oog op Zhiko uit Noord-Ierland en Dani Blau uit LA en Bailar Lento was een feit. Het is een vrolijk, zwoel nummer dat perfect past bij de ROVER-stijl. De muziekstijl die ik draai, noemen ze vaak ‘schuurmuziek’ en ‘Bailar Lento’ betekent letterlijk ‘traag dansen‘ of ‘schuren’", besluit Robbe.

Het nummer is te beluisteren via https://youtu.be/cz8xZ6AW9yQ