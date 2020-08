Zonnebon wordt digitaal verkrijgbaar Erik De Block

21 augustus 2020

10u50 2 Zonnebeke De gemeentes Zonnebeke en Ledegem hebben samen een subsidiedossier ingediend om een digitale Zonnebon en Ledegembon te lanceren. De Zonnebon wordt al sinds 2014 uitgegeven door de gemeente Zonnebeke. De Ledegembon is nieuw.

De papieren Zonnebon wordt dus in de toekomst een plastic cadeaukaart. Met deze geschenkbon kun je terecht in een groot aantal handelszaken in Zonnebeke, Passendale, Beselare, Geluveld en Zandvoorde. De bon wordt ook geschonken door de gemeente als attentie bij speciale gelegenheden.

Het geld dat de gemeente daarmee uitgeeft, komt dus terug naar de lokale handel. De Zonnebon heeft een waarde van vijf, tien, twintig of vijftig euro.