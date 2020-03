Zonnebeke voorziet 100.000 euro voor gezinnen en ondernemingen als compensatie voor coronacrisis Erik De Block

26 maart 2020

14u12 0 Zonnebeke Het gemeentebestuur van Zonnebeke wil 100.000 euro vrijmaken om gezinnen en ondernemingen tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Het schepencollege overweegt ook - op vraag van oppositiepartij N-VA- om een Zonnebon cadeau te doen aan haar inwoners. Het bedrag ligt nog niet vast.

“We zijn volop bezig om de modaliteiten en het bedrag per Zonnebon uit te werken”, aldus eerste schepen Ingrid Vandepitte (#Team 8980). “We staan er dan ook echt van te kijken dat de oppositie op dezelfde golflengte zit. Voor ons is de Zonnebon het ideale middel om onze inwoners te motiveren om lokaal te kopen en zo onze eigen handelaars een extra ondersteuning te bieden. De Zonnebon wordt ten vroegste in september uitgereikt.

Registreren

“Iedere ondernemer krijgt de tijd om zich te registreren op de lijst van Zonnebon Handelaars, waar inwoners de Zonnebon kunnen inruilen”, legt schepen van Financiën Koen Meersseman (#Team 8980) uit. “De Zonnebon wordt achteraf door de gemeente aan de handelaar in speciën betaald. Ik doe dan ook een warme oproep naar alle handelaars en bedrijven om zich te registreren bij de dienst Lokale Economie of om zich aan te melden om Zonnebons te ontvangen.”

Facebookpagina

Er werd door de communicatiedienst een Facebookpagina ‘Solidariteit in Zonnebeke’ aangemaakt waar inwoners elkaar kunnen helpen. Met bijna 1.000 leden is dit een uiterst belangrijk communicatie- en verbindingsmiddel waar allerlei initiatieven worden uitgewerkt. “Daarnaast werden alle inwoners via een infobrief persoonlijk aangeschreven.”, aldus schepen Vandepitte. “We voegden er een strook aan toe die inwoners konden invullen zowel als ze een hulpvraag hadden als wanneer ze zelf hulp konden aanbieden. We steunen ook de lokale economie door online de lijst te publiceren van de handelaars die thuis leveren.”