Zonnebeke verhoogt tarieven buitenschoolse kinderopvang Erik De Block

19 november 2019

15u38 0 Zonnebeke Zonnebeke gaat vanaf februari de tarieven van buitenschoolse kinderopvang ’t Bondgenootje in Zonnebeke, Beselare en Geluveld verhogen. “De laatste aanpassing dateert van zes jaar geleden”, weet schepen Joachim Jonckheere (#Team 8980).

“In die zes jaar is de werking van de kinderopvang gegroeid en zijn er extra personeelsleden bijgekomen. Het was dus hoog tijd om de tarieven aan te passen.”

Per begonnen halfuur betaal je vanaf februari 1,1 euro in plaats van 1 euro. Niet-inwoners zullen 1,2 euro betalen. “Een verhoging van tien procent of twintig procent voor niet-inwoners is te hoog”, vindt fractieleider Koen Descheemaeker van oppositiepartij N-VA.

Fractieleider Luk Hoflack (In Samen Spraak) vroeg ook naar de situatie van ’t Bondgenootje in de Ieperstraat in Zonnebeke. “De locatie is te klein geworden, er moet dringend een oplossing komen. Er doen nu geruchten de ronde over een nieuwbouw, het is tijd dat er duidelijkheid komt.”

Het gemeentebestuur zal volgende maand meer uitleg geven over ’t Bondgenootje in Zonnebeke bij de voorstelling van het nieuw meerjarenplan.