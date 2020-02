Zonnebeke telt 461 appartementen en 23 studio’s Erik De Block

13 februari 2020

11u03 0 Zonnebeke Zonnebeke telt 461 appartementen en 23 studio’s.

Fractieleider Luk Hoflack (InSamenSpraak) wilde weten hoe de meerderheid staat tegenover ‘appartementisering’. “Alleen in Zandvoorde zijn geen appartementen”, weet Hoflack. “In de voorschriften is bepaald dat het aantal bouwlagen in de hoofdstraten beperkt is tot vier bouwlagen en in de zijstraten tot drie bouwlagen. Worden deze voorschriften in de nieuwe legislatuur behouden?”

“Jawel”, reageert schepen Ingrid Vandepitte (#Team 8980). “Er is een logische verklaring voor het stijgend aantal appartementen. Uit de prognoses blijkt dat het aantal kleine gezinnen zal stijgen tegen 2027. Dan zal 64 procent van de huishoudens bestaan uit één tot twee inwoners.”