Zonnebeke pompt 400.000 euro in relanceplan Erik De Block

02 juli 2020

14u33 0 Zonnebeke De gemeente Zonnebeke gaat 400.000 euro pompen in een relanceplan na de coronacrisis. De helft komt van subsidies van de overheid.

Elke inwoner kreeg al een Zonnebon en op voorstel van Franky Gryson (InSamenSpraak) kreeg ook het personeel in de twee rusthuis er een. Daarnaast kregen ook de meest kwetsbare gezinnen de nodige steun, onder andere met laptops voor de kinderen. “We zullen ook versneld een aantal nieuwe projecten uitwerken, zoals in Passendale de uitbouw van een multifunctioneel sportterrein om sporten in open ruimte te versterken”, zegt schepen Jan Vandoolaeghe (#Team 8980).

De jeugddienst en sociale dienst pakken uit met een zomers speelpakket voor kinderen uit de sociale doelgroep en ook het verenigingsleven wil de gemeente aanzwengelen. “Onze jongeren waren maandenlang geïsoleerd van hun vrienden, van hun wekelijkse activiteiten en met onze financiële ondersteuning willen we hen versneld de mogelijkheid geven om hun werking op een veilige manier te activeren”, zegt schepen van Jeugd Koen Meersseman (#Team 8980). “Zo voorziet de gemeente de georganiseerde kampen en speelpleinwerking van mondmaskers. Onze jeugddienst ontwikkelde ook een aantal initiatieven voor de niet-georganiseerde jeugd en voor de kleinsten.”

Toeristisch wil het gemeentebestuur het Kasteeldomein met een aantal feestelijkheden in de belangstelling brengen, zoals Ontbijt in het Park (23 augustus) of Film in het park. “Ook cafés die een cultureel evenement organiseren, kunnen op onze steun rekenen en we verzorgen een promotiecampagne waarbij onze B&B’s een toegangsticket voor het museum kunnen aanbieden, volgens het principe ‘een kopen het tweede gratis”, zegt schepen Sabine Vanderhaeghen (#Team 8980).

Het gemeentebestuur spreekt de reserves aan om het plaatje financieel rond te krijgen. “We moeten niet flauw doen. Financieel schiet de gemeente er ook inkomsten bij in en de werkingskosten stijgen ook. We vinden het echter een verantwoorde keuze om onze reserves aan te spreken en om via allerlei initiatieven te investeren in het welzijn en de zorg voor onze inwoners. Dat is onze prioriteit”, besluit Meersseman. “Dit relanceplan is niet af. Het virus is nog altijd onder ons. We weten dat we nog steunmaatregelen zullen moeten voorzien, financieel en infrastructureel, maar we zijn er klaar voor.”