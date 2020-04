Zonnebeke polst met enquête naar interesse in autodelen Erik De Block

20 april 2020

12u10 0 Zonnebeke De gemeente gaat met een enquête onderzoeken of de inwoners interessen hebben in het systeem van autodelen. Gebruikers betalen daarbij per kilometer en aantal gereden uren.

Het systeem bestaat al jaren in verschillende steden en gemeentes. Nu wil Zonnebeke onderzoeken of een middelgrote gemeente ook klaar is voor dit systeem. Tot eind mei kan elke inwoner deze bevraging invullen op www.zonnebeke.be/Autodelen. “Bij autodelen maak je alleen gebruik van de auto wanneer je die nodig hebt”, legt schepen Koen Meersseman (#Team 8980) uit. “Wanneer je de auto niet nodig hebt, kan iemand anders die gebruiken. Zo wordt de auto doordachter gebruikt. Als uit de resultaten van de enquête blijkt dat er voldoende interesse is, kunnen we de volgende stap zetten. Autodeelbedrijf Cambio houdt bij de aankoop van wagens rekening met de ecoscore, een indicatie van de globale milieuvriendelijkheid van een wagen. Een deelauto vervangt acht tot twaalf privéwagens. Kiezen voor autodelen verkleint dus ook de ecologische ‘bandafdruk’", gaat Meersseman verder. “We willen nu weten van de inwoners of ze het systeem zouden gebruiken en waar er een standplaats moet komen.”