Zonnebeke pakt kinderarmoede aan Erik De Block

11 februari 2020

17u00 0 Zonnebeke Het OCMW van Zonnebeke treedt toe tot de stichting Pelicano, die strijdt tegen kinderarmoede.

De stichting ondersteunt kinderen in armoede door kledij, maaltijden en schoolmateriaal te betalen. “Kinderen in armoede onder de 12 jaar kunnen twee keer per jaar 625 euro ontvangen, boven de 12 jaar is dat twee keer 1.000 euro”, zegt schepen Joachim Jonckheere (#Team 8980). “Dat is een aardig duwtje in de rug.”

Pelicano werkt met zorgpartners die voor een gezin een aanvraag kunnen doen door een sociaal verslag van de leefsituatie over te maken. De sociale commissie van Pelicano beslist dan of het gezin al dan niet in aanmerking komt. Het OCMW van Zonnebeke wil nu toetreden als zorgpartner. Iedereen kan de stichting Pelicano financieel steunen. Meer info op www.pelicano.be.