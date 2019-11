Zonnebeke opent nu ook Franse Vredestuin in kasteeldomein Erik De Block

17u14 0 Zonnebeke In het kasteeldomein van Zonnebeke werd dinsdag officieel de Franse Vredestuin geopend. Het gaat om een ontwerp van de Franse landschapsarchitecten Mathieu Gontier en Pierre David. Eerder had de gemeente al zeven andere herdenkingstuinen aangelegd.

Honderd jaar geleden eindigde de oorlog met in haar nasleep zowel verwoeste families als landschappen. “Op het beboste perceel met de Franse Vredestuin kan een vakkundige waarnemer deze geschiedenis voor zijn ogen zien ontrollen omdat het bos zijn rechten heeft doen gelden”, zegt Debbie Manhaeve van het Memorial Museum Passchendaele 1917. “De planten die begonnen te groei op de pas omwoelde grond zijn geëvolueerd naar een rijke bebossing zonder menselijke tussenkomst. Deze zichtbare evolutie van honderd jaar vrede is net wat de tuin aan het publiek voorschotelt via discrete wandelpaden waarbij bezoekers zich kunnen onderdompelen in de vredige sfeer van het bos.”

Aan de overkant van het Memorial Museum Passchendaele 1917 werden eerder al zeven herinneringstuinen aangelegd in de symbolische vorm van een klaproos. De Duitse herdenkingstuin werd vier jaar geleden als eerste geopend. Nadien volgden Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten, Canada, Engeland, Australië en ons land. Allemaal naties die deelnamen aan de Slag bij Passendale. Alleen Frankrijk ontbrak nog, maar nu is de cirkel dus rond.