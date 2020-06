Zonnebeke leert handelaars alles over e-commerce en sociale media in drie workshops Erik De Block

25 juni 2020

14u57 0 Zonnebeke In samenwerking met het Agentschap Ondernemen en Innoveren zal de gemeente Zonnebeke drie gratis workshops over e-commerce en sociale media organiseren. “We krijgen daarvoor een subsidie van 6.195 euro”, zegt schepen voor Lokale Economie Ingrid Vandepitte (#Team 8980).

“Als de coronacrisis ons iets geleerd heeft, dan wel het belang van sociale media en virtuele communicatie, ook voor wie een eigen zaak heeft. De drie workshops moeten helpen een eigen Facebookpagina ontwerpen en onderhouden, een webshop of takeaway op punt stellen. Niet elke handelaar is vertrouwd met e-commerce. In de workshops leer je hoe je je zaak virtueel in de kijker kunt zetten en hoe je boeiende en aantrekkelijke filmpjes kunt maken om met je klanten te communiceren", legt schepen Vandepitte uit.

Inschrijven is verplicht. Meer info over de data volgen via Unizo en de communicatiekanalen van de gemeente Zonnebeke.