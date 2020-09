Zonnebeke laat na twaalf jaar logo opfrissen, “de blauwe en gele kleur blijven. Visueel herken je nog de zon en de beek”

Erik De Block

28 september 2020

10u09 0 Zonnebeke De gemeente Zonnebeke heeft een nieuw logo. Het vorig logo werd twaalf jaar geleden ontworpen. “Het is een remake van het bestaande exemplaar om de herkenbaarheid te behouden”, vertelt schepen van Communicatie Ingrid Vandepitte (#Team 8980). De baseline ‘Waar de toekomst een verleden heeft’ is behouden.

Voor het ontwerp zorgde het reclamebureau Impressionant uit de Frenchlaan in Ieper. Zaakvoerster Veerle De Coninck woont in Zonnebeke. “Ik ben heel trots dat ik die opdracht kreeg”, reageert ze. “Het logo is vrij tijdloos.” Het welgekende blauw gele logo waar de zon en de beek in te zien zijn, krijgt dus een moderne tint. “Met een kwalitatieve uitstraling met de sterke elementen vanuit het verleden”, verduidelijkt Ingrid Vandepitte. “De blauwe en gele kleur blijven. Visueel herken je nog de zon en de beek. Ook de naam Zonnebeke blijft voluit geschreven. Deze elementen vormen samen met de baseline nog steeds een sterk geheel.”

“De grote vernieuwingen zitten in de compositie en de typografie. Een nieuw lettertype en een herschikking verhogen de leesbaarheid. De naam Zonnebeke is prominenter aanwezig en oogt fris en modern. Om het geheel nog sterker te maken werd ook een subtiel element toegevoegd dat verwijst naar de vijf deelgemeentes alsook naar het dynamisch leven binnen de gemeente. Bovendien zorgt dit visueel ook voor versterkte weergave van de zon op de beek.”

“We lieten ook een volledige huisstijl ontwikkelen. De voorraad briefpapier en omslagen wordt eerst volledig opgebruikt. Het vernieuwde logo wordt dit najaar geleidelijk aan geïmplementeerd. Inwoners en bezoekers van de gemeente zullen het logo dus steeds meer zien opduiken: bijvoorbeeld in het straatbeeld op de wagens van de technische dienst, op het briefpapier, op de borden langs de speelpleintjes of bij aankoop van een Zonnebon.”