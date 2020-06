Zonnebeke krijgt 142.000 euro voor verenigingsleven via noodfonds van de Vlaamse regering Erik De Block

02 juni 2020

18u27 0 Zonnebeke De Vlaamse regering trekt via een noodfonds 87 miljoen euro uit voor de lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen die door de coronacrisis heel wat inkomsten mislopen hebben. Zonnebeke mag rekenen op 142.407 euro.

Het coronavirus hakte de voorbije maanden hard in op het verenigingsleven. Vele lokale sportclubs, toneelgezelschappen of jeugdverenigingen zagen heel wat inkomsten verloren gaan. Een eetfestijn, een wafelverkoop of een jaarlijks theateroptreden geven hen in normale omstandigheden de nodige zuurstof om doorlopende uitgaven te kunnen bekostigen.

Fractieleider Koen Descheemaeker (N-VA) hoopt dat het geld wordt verdeeld na de inschakeling van de adviesraden. “Om te ontsnappen aan de voor dit bestuur zo kenmerkende vriendjespolitiek”, zegt Koen. “Er werd hier ook al door de vorige financieel en algemeen directeur op gewezen. We kijken erop toe dat het geld eerlijk verdeeld zal worden.”