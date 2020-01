Zonnebeke koopt digitale smileyborden voor in schoolomgevingen Erik De Block

07 januari 2020

15u17 0 Zonnebeke De gemeente Zonnebeke krijgt een subsidie van 30.000 euro om de schoolomgevingen beter te beveiligen. In september 2019 diende de gemeente een dossier in voor de gemeentelijke basisscholen van Geluveld en Zonnebeke en voor de vrije basisscholen in Beselare, Zonnebeke en Passendale.

“De goedgekeurde dossiers hebben voornamelijk betrekking tot het aankopen van digitale smileyborden die we in de schoolomgevingen kunnen plaatsen om bestuurders attent te maken op hun snelheid”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Meersseman (#Team 8980).

“Daarnaast willen we ook de zichtbaarheid van oversteekplaatsen verbeteren en signalisatie plaatsen of vervangen. De aanpassingen moeten tegen eind september gerealiseerd zijn. We gaan nog eens samenzitten met de schooldirecties, de mobiliteitsdienst en mijn collega schepen van Onderwijs Jan Vandoolaeghe om alles in de mobiliteitscommissie te bespreke, waarna we de plannen kunnen uitvoeren.”