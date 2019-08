Zonnebeke in rouw na overlijden ereburgemeester Dirk Cardoen: “Gemeente verkeert in shock” Erik De Block

02 augustus 2019

11u15 2 Zonnebeke Zonnebeke - en dan vooral Beselare - is diep getroffen door het onverwacht overlijden van ereburgemeester Dirk Cardoen (80) uit Beselare. Donderdagavond belandde hij met zijn Audi in de Foreststraat in Zonnebeke in de gracht en overleed. Volgens het parket zou Cardoen onwel geworden zijn. Er waren geen andere inzittenden.

Net na de gemeentefusies in de jaren ’70 behoorde Dirk Cardoen samen met dokter Leon Hoflack tot de stichters van de plaatselijke afdeling van de Volksunie en werd hij gemeenteraadslid. Onder wijlen burgemeester Paul Priem zat hij eerst twaalf jaar in de oppositie. Onder burgemeester Maurice Bourgois (sp.a) werd Cardoen schepen en burgemeester op 1 mei 2003. De opvolger van Maurice Bourgois werd de veertiende burgemeester van Zonnebeke. Na het verdwijnen van de Volksunie werd Dirk Cardoen lid van N-VA en behoorde hij jaren tot het kartel Inspraak. Begin januari 2015 werd Dirk Cardoen als burgemeester opgevolgd door Dirk Sioen. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar steunde hij met verschillende leden van N-VA de nieuwe partij In Samen Spraak. Wat hem door de partijtop van N-VA kwalijk werd genomen.

Politieke vader

“Zijn overlijden betekent een shock voor de gemeente”, reageert Dirk Sioen (#Team 8980). “Donderdagavond werd ik verwittigd over het ongeval en ben ik ter plaatse geweest. Daar hoorde ik dat mijn voorganger was overleden. Ik had de moed niet meer om nog dichter te gaan kijken. Vrijdagochtend ben ik terug geweest naar de plaats van het ongeval. Er waren geen remsporen”, zucht Sioen.

Ik heb veel van Dirk geleerd. We hebben vierentwintig jaar samen gewerkt, hand in hand. Er zijn bijna nooit geen discussies geweest Burgemeester Dirk Sioen

“Dirk was mijn politieke vader. Hij haalde me binnen bij Inspraak. Ik heb veel van hem geleerd. We hebben vierentwintig jaar samen gewerkt, hand in hand. Er zijn bijna nooit geen discussies geweest. Nadat hij de politiek verliet, zag ik hem nog regelmatig in mijn bureau in het gemeentehuis. Dirk kwam bijna om de twee weken eens binnen. We dronken dan een koffie en overliepen een en ander. Zijn overlijden heeft me diep geraakt.”

Heksenstoet

Ereburgemeester Dirk Cardoen woonde in Beselare in de Beselarestraat. De tweejaarlijkse folkloristische Heksenstoet passeerde afgelopen zondag nog aan zijn voordeur. “Samen met wijlen zijn broer Frans was Dirk Cardoen er van in het begin van de Heksenstoet bij”, weet voorzitter Charles Bayart van de vzw Heksenstoet. “Ze hebben veel voor de Heksenstoet betekend. Ook toen hij in de politiek stapte, had Dirk altijd een warm hart voor de Heksenstoet. Er is altijd een goede samenwerking geweest. Dirk werd ook opgenomen in de Orde van Sefa”, gaat Bayart verder.

Dirk was een levensgenieter. Hij kwam graag onder het volk en was er overal bij, hij ontbrak op geen enkele officiële opening Charles Bayart, voorzitter Heksenstoet

“Beselare verliest een van zijn markante figuren. Zowel politiek als in het verenigingsleven. Cardoen was een levensgenieter. Hij kwam graag onder het volk en was er overal bij, hij ontbrak op geen enkele officiële opening. Als burgemeester herinner ik me hem als een bruggenbouwer. Politiek heeft hij zijn stempel op Beselare gedrukt.”

Dirk Cardoen was getrouwd met Rita Ghekiere en was de vader van Benedicte en Piet. Hij had daarnaast vier kleinkinderen Léon, Jérome, Romain en Elisa. Na zijn middelbare studies Grieks-Latijn aan het Sint-Vincentiuscollege in Ieper trok hij naar de rijksbasisschool van Melle. Voor de middenjury in Brussel behaalde hij het diploma van landmeter. Hij werkte eerst als bediende en werd later zelfstandig landmeter. Zijn hobby’s waren reizen, tuinieren, kaarten en wandelen. Al sinds zijn tiende was hij een trouwe supporter van Club Brugge. Dirk Cardoen was ook voorzitter van de koninklijke harmonie Sint-Cecilia Beselare.